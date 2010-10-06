На Зимнюю олимпиаду в Украине уже в следующем году выделят $500 млн.
За идею Януковича взялись серьезно
|Равиль Сафиуллин
"Есть решение о том, что уже в бюджете 2011 года на подготовку к проведению в Карпатах зимних олимпийских игр 2022 года будет заложена сумма в размере 500 млн. долл.", - отметил Равиль Сафиуллин. При этом он добавил, что с 2012 года эту сумму планируется удвоить.
Как сообщили Zaxid.netв Министерстве Украины по делам семьи, молодежи и спорта, эти средства будут направлены на развитие инфраструктуры и не только спортивной.
"А до 2015 года должны построить 50% необходимых спортивных объектов и инфраструктуры, которые будут представлены Международному олимпийскому комитету в год определения страны-хозяина зимней олимпиады 2022 года", - сказал Министр.
Министр также напомнил, что Украина собирается в 2014 году подавать заявку на участие в конкурсе на получение права проведения зимних олимпийских игр 2022 года.
Ранее с инициативой проведения в нашей стране олимпийских игр по зимним видам спорта 2022 года выступил Президент Украины Виктор Янукович.