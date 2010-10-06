Ющенко: теперь ничего не поделать

Виктор Ющенко считает, что с решением Конституционного суда об отмене политреформы-2004 сделать ничего нельзя.

Такое мнение экс-президент озвучил в эфире 5-го канала.

"Быстрого решения в этой ситуации нет. Мы говорим о системе шагов и действий, которая требует очень много времени", - заявил Ющенко, комментируя решение КС от 1 октября.

По его убеждению "нет сегодня механизма и инструмента, который бы сказал: давайте мы что-то или в парламенте, или с парламентом, что-то такое сделаем, чтобы, например, отменить это действие".

"Его нельзя отменить", - уточнил экс-президент.

"Привести к ответу, которого мы желаем, можно только одним способом: через систему выборов, формирования власти и захода в пространство власти демократических сил и новых политиков", -цитирует Украинская правда.