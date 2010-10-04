В Венецианской комиссии считают, что КС превысил свои полномочия

Секретарь Венецианской комиссии Томас МАРКЕРТ считает, что Конституционный суд Украины превысил свои полномочия, отменив политическую реформу 2004 года.

Такое мнение Т.МАРКЕРТ высказал в интервью "Газете по-киевски" (№ 186 от 4 октября 2010 года).

"Было удивительно узнать, что Конституцию признали недействительной после того, как она была Основным Законом в течение шести лет (и которой придерживался сам Конституционный Суд). Это необычно. Согласно европейской практике, масштаб подобного рода контроля Конституционного Cуда обычно достаточно ограничен", - сказал Т.МАРКЕРТ.

По его словам, ничего недемократического в Конституции 2004 года не было. Секретарь Венецианской комиссии сообщил, что изменения в Основной Закон Украины будут обсуждаться на пленарной сессии Венецианской комиссии, которая состоится в Венеции 15–16 октября.

В свою очередь экс-посол США в Украине Стивен ПАЙФЕР считает, что решение Конституционного Суда будет иметь негативное влияние на восприятие украинской демократии на Западе. "Не будучи специалистом по конституционному праву, я не могу дискутировать об особенностях решения КС от 1 октября. Но предположу, что решение суда будет иметь негативное влияние на восприятие Украины и украинской демократии на Западе. В декабре 2004 года Верховная Рада большинством голосов проголосовала за поправки в Конституцию. Изменения привели к большей сбалансированности полномочий между Радой и исполнительной властью. Теперь, спустя шесть лет после введения этих поправок, суд, по сути, говорит: «это была ошибка». После этого суда не стоит удивляться тому, что наблюдатели задают вопрос, было ли это решение основано на Конституции или обусловлено текущей политической ситуацией, в которой лидер Партии регионов – Президент. После нескольких месяцев непрекращающихся сообщений о давлении властей на украинские СМИ и чрезмерной активности СБУ решение суда только закрепит растущее на Западе мнение, что украинская демократия движется в неправильном направлении", - сказал американский дипломат.