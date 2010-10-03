Янукович: мы хотим, чтобы в стране был порядок? Хотим

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что последующие изменения в Конституцию будут вноситься с учетом выводов общественной дискуссии и Венецианской комиссии.

Об этом глава государства заявил в интервью телеканала «Интер» в воскресенье.

«Мы должны дать ответ на один вопрос: мы хотим, чтобы в стране был порядок? Хотим. Мы хотим, чтобы в стране была политическая, экономическая стабильность? Нам нужно построить такие правила игры, но по всем правовым принципам, которые бы отвечали нашим стремлениям», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Говоря о конкретном содержании последующих конституционных инициатив, Президент отметил необходимость урегулировать сроки избирательного процесса: «Нужны ли нам выборы ежегодно? Не нужны. То есть нам нужно привести это законодательство в соответствие с европейскими стандартами”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

“Все, что необходимо сделать для того, чтобы улучшить Конституцию, например в части местного самоуправления, - этот вопрос должен пройти соответствующую дискуссию в обществе. Чтобы мы получили экспертные выводы – европейские – такой организации, как Венецианская комиссия. И после того их можно выносить на рассмотрение Верховной Рады – согласно процедуре», - заявил Президент.