Витренко: прогрессивные социалисты не позволят украсть свою победу

Досрочные выборы в Верховную Раду могли бы стать шансом для партий центристского и левого направления, которые не прошли в парламент в прошлом году. Об этом заявила “Немецкой волне” лидер прогрессивных социалистов Наталия ВИТРЕНКО. При этом она подчеркнула необходимость внеочередных парламентских выборов и выразила уверенность в победе.

Лидер ПСПУ считает, что досрочные выборы, причем одновременно и парламентские, и президентские, являются наилучшим путем выхода из политического кризиса.

Н.ВИТРЕНКО сообщила, что подготовка к внеочередным выборам уже началась, но еще не решено, готовиться к возможной парламентской гонке самостоятельно, или в блоке с союзниками. По ее словам, есть несколько предложений, и этот вопрос сейчас решается.

В то же время она выразила убеждение, что даже самостоятельно прогрессивные социалисты пройдут в парламент, и не позволят “украсть свою победу”.

Как сообщал УНИАН, согласно официальным результатам выборов народных депутатов Украины, которые состоялись 26 марта 2006 г., Блок Наталии Витренко “Народная оппозиция” получил 2,93% голосов избирателей, не преодолев, таким образом, 3-процентный проходной барьер в Верховную Раду.