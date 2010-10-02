Колесников посчитал, что украинский язык дорого будет обходиться

Вице-премьер-министр Борис КОЛЕСНИКОВ считает, что для популяризации украинского языка в стране нужны значительные инвестиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Ялте на форуме, организованном «Ялтинской европейской стратегией» (YES).

«Пока не будет инвестиций, миллиардов долларов на поддержание развития украинского языка, не будет развития украинского языка», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Также, по словам вице-премьера, чтобы увеличить долю украинского продукта, необходимо разработать эффективные маркетинговые программы, чтобы он становился модным и покупаемым.