Колесников посчитал, что украинский язык дорого будет обходиться
14:59, 02 октября 2010Политика
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Нужны инвестиции
Вице-премьер-министр Борис КОЛЕСНИКОВ считает, что для популяризации украинского языка в стране нужны значительные инвестиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Ялте на форуме, организованном «Ялтинской европейской стратегией» (YES).
«Пока не будет инвестиций, миллиардов долларов на поддержание развития украинского языка, не будет развития украинского языка», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.
Также, по словам вице-премьера, чтобы увеличить долю украинского продукта, необходимо разработать эффективные маркетинговые программы, чтобы он становился модным и покупаемым.
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