Эксперты: Партии регионов все равно, кто станет мэром

Власть пытается вернуть систему, когда кандидатуры на пост мэров назначались в Администрации Президента.

Такое мнение директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО высказал на пресс-конференции в УНИАН.

«Мне эти выборы напоминают, неудобно даже вспоминать, 1996-й или 2002 год», - отметил он, подчеркнув, что в то время Администрация Президента составляла таблицы, в каких городах, кто будет победителем местных выборов.

«Это будут беспощадные и очень не честные выборы», - убежден эксперт.

В то же время, по его словам, сегодня так называемая «санкция власти» на местных выборах – это далеко не то, что было в 2002 году. В.НЕБОЖЕНКО подчеркнул, что на сегодня заручиться поддержкой власти смогло одновременно несколько кандидатов.

«Раньше были «шахматки», которые заполнялись кандидатурами в Администрации Президента, и они работали. Сейчас существует много договоренностей, но Партии регионов, по большому счету, все равно, кто станет мэром – главное лояльность. В администрации не относятся однозначно к выдвижению по партийному признаку. Они явно сделают ставку на сильнейшего», - добавил В.НЕБОЖЕНКО.

Координатор проекта MESTNYE.com Павел КАРАЙЧЕНЦЕВ проиллюстрировал такой подход властей к выборам в Кременчуге. По его словам, там действующий мэр Николай ГЛУХОВ перешел с партии «Единый Центр» в Партии регионов, чтобы заручиться поддержкой власти, но обещанной поддержки не получил. «Вход в «регионы» не спасает мэров, старых чиновников на местах. Выдвинув от себя мэра Кременчуга Николая ГЛУХОВА, Партия регионов даже не поставила его в список, всячески дистанцировавшись от него и связанных с ним проблем. Не исключено, что они выжидают, и когда станет ясно, что Н.ГЛУХОВ не проходит и поддержат его оппонента нардепа Олега БАБАЕВА, который больше отвечает интересам власти в сильном мэре», - отметил П.КАРАЙЧЕНЦЕВ.

Он считает, что в Партии регионов проигрывающих просто «списывают со счетов». по словам эксперта, «выдвижение не означает, что кто-то будет спасать таких мэров».

По данным опросов, сообщил П.КАРАЙЧЕНЦЕВ, рейтинг Н.ГЛУХОВА - в районе 18%, у О.БАБАЕВА - 24%. «И других кандидатов не видно – кого поддержат на финише, будет зависеть от динамики», считает эксперт.

Он также сообщил, что по результатам опроса Центра муниципальных экспертиз, проведенного в сентября методом телефонного интервью, рейтинг О.БАБАЕВА составляет 23%, Н.ГЛУХОВА – 19%.

«Подобная ситуация сложилась и в Ужгороде, где действующий мэр Сергей РАТУШНЯК заручился поддержкой губернатора от Партии регионов, а его главный оппонент Виктор ПОГОРЕЛОВ, экс-мэр Ужгорода времен Леонида КУЧМЫ идет от партии «Новая Политика» Владимира СЕМИНОЖЕНКА, а Партия регионов выдвигает кандидата, не успевающего даже информировать о себе. Кого поддержать - выберут на финише. С.РАТУШНЯКУ отказать не могли, В.ПОГОРЕЛОВА открыто поддержать тоже, чтобы не получить во враги С.РАТУШНЯКА. Выберут перед финишем», - подчеркнул эксперт.

Говоря о выборах в городе Комсомольск, П.КАРАЙЧЕНЦЕВ отметил, что из-за назначения на пост исполняющего обязанности главы Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ практически потерял влияние в Комсомольске, где он долгое время был мэром. П.КАРАЙЧЕНЦЕВ отметил, что нынешний мэр города Сергей СУПРУН – бывший заместитель и ставленник А.ПОПОВА - не имеет того уровня поддержки, которым пользуется сам А.ПОПОВ.

«Сергей СУПРУН кампанию так и не начал, Александр ПОПОВ не приехал поддержать его своим авторитетом, хоть и договорился о том, что С.СУПРУНА выдвинет Партия регионов. Определяющей стала позиция Полтавского ГОКа - градообразующего предприятия», - отметил он. По словам эксперта, менеджмент комбината за три месяца до выборов начал кампанию по продвижению в мэры заместителя генерального директора Полтавского ГОКа по стратегическому развитию Дмитрия БЫКОВА – он оказался единственным оппонентом действующего мэра и благодаря ресурсу ГОКа является наиболее вероятным победителем в мэры. Д.БЫКОВА выдвинула СПУ, которая близка к действующей власти, добавил П.КАРАЙЧЕНЦЕВ.

Кроме того, он сообщил, что по результатам опроса, проведенного методом телефонного интервью в средине сентября компанией «Социополис», рейтинг действующего мэра С.СУПРУНА составляет 23%, замдиректора Полтавского ГОКа Д.БЫКОВА - 21%, другие кандидаты набирают менее 5% голосов.

П.КАРАЙЧЕНЦЕВ также отметил, что иная ситуация сложилась в Харькове. «Заравнивание ситуации в Харькове привело к поляризации, когда выборы свелись к противостоянию двух кандидатов: Геннадия КЕРНЕСА и Арсена АВАКОВА. Других, кто мог бы серьезно вклиниться в это конфликт, просто нет. То, что господину Александру ЯРОСЛАВСКОМУ не дали пойти в мэры, усилило позиции Арсена АВАКОВА, который, хоть и выдвинут «Батьківщиной», собирает разные антикернесовские голоса» - отметил он. По словам эксперта, учитывая, что по ряду причин личный антирейтинг Г.КЕРНЕСА «зашкаливает», «мобилизирован весь потенциальный електорат – сегодня он уперся в потолок – 34%»

П.КАРАЙЧЕНЦЕВ подчеркнул, что только на том, что других оппозиционных кандидатов нет, не ведя кампанию, экс-губернатор А.АВАКОВ стартует с рейтингом 23%. К примеру, по его словам, народный депутат от КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ собирает 9% голосов.

«У АВАКОВА положительный баланс доверие/недоверие, что открывает возможности и перспективы роста - таковы результаты опроса, проведенного Институтом региональной политики (Харьков) в средине сентября», - сообщил эксперт.

По словам П.КАРАЙЧЕНЦЕВА, Г.КЕРНЕСУ помогает то, что он опирается на рейтинг Партии регионов. А.АВАКОВ, наоборот, дистанцировался от политической подоплеки.

В свою очередь, политолог В.НЕБОЖЕНКО сомневается, что А.АВАКОВУ удастся стать мэром Харькова, несмотря на высокий рейтинг поддержки. «Ему просто не дадут им стать, в Харькове админресурс, как нигде, силен», - считает эксперт.