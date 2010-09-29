Обострился конфликт городской и областной "Батькивщины" в Одессе

Председатель Одесской городской организации партии «Батькивщина» Дмитрий СПИВАК заявляет о попытке захвата парторганизации.

Сегодня, «29 сентября, состоялся рейдерский захват городской партийной организации ВО «Батькивщина», - говорится в распространенном пресс-службой городской парторганизации сообщении, - созвана незаконная конференция без участия ряда делегатов, а также без приглашения легитимно избранного председателя Дмитрия СПИВАКА».

«Захват организации, - уточняет пресс-служба, - осуществляет заместитель председателя Приморской районной администрации Одесского исполкома городского совета Олег КОРЖЕНКО при полной поддержке народного депутата Украины Олега РАДКОВСКОГО».

Получить официальный комментарий по поводу инцидента между руководителями областной и городской структур ВО «Батькивщина» корреспонденту УНИАН пока не удается. Председатель облорганизации партии О.РАДКОВСКИЙ предложил прокомментировать ситуацию позже. «Сейчас провожу совещание», - добавил народный депутат Украины от БЮТ.

«Лидер городской организации Д.СПИВАК намерен вскоре созвать пресс-конференцию, на которой изложит подробности», - сообщили в городской парторганизации «Батькивщины».

Председатель областной организации Комитета избирателей Украины Анатолий БОЙКО так прокомментировал сложившуюся ситуацию: «Напряженные отношения между лидерами областной и городской структур «Батькивщины» возникли раньше, а вовсе не в конце сентября. И партийный функционер О.КОРЖЕНКО не первый год работает в городской «Батькивщине» - в свое время он даже открыл общественную приемную в центре Одессы. Так что органы городской власти вряд имеют какое-либо отношение к возникшему внутрипартийному конфликту».

«Будет прискорбно, - резюмировал эксперт, - если ситуация в одесских структурах «Батькивщины» полностью выйдет из-под контроля центрального аппарата партии. По существу возникла угроза, что местные структуры могут повторить ошибки киевской, львовской и харьковской организаций «Батькивщины», и в конечном итоге местная парторганизация может быть исключена из избирательного процесса по выборам в местные советы».