Израиль отказал Ющенко в визите, чтобы не портить отношения с Россией?

Израиль отклонил просьбу Виктора Ющенко приехать туда 5 мая как раз в День катастрофы, которая отмечается там в память о погибших евреях во второй мировой войне.

Официально отказ в письме послу Украины Тимофееву объяснили нехваткой времени для подготовки визита Ющенко и напряженным графиком исполняющей обязанности президента Израиля Далии Іцик. Как известно, до сих пор президент Кацав ожидает суд по обвинению в изнасилованиях. Однако израильская газета "Маарив" приводит из своих источников действительную причину отказа Ющенко. МИД Израиля узнало, что Ющенко в речи на израильский день Катастрофы хочет провести параллель между голокостом и Голодомором. Газета утверждает, что Израиль не хочет признавать Голодомор геноцидом, чтобы не портить отношения с Россией.

5 канал