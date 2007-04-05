В пресс-службе канцлера Австрии не комментируют заявление Януковича

В пресс-службе федерального канцлера Австрии Альфреда ГУЗЕНБАУЭРА не комментируют сегодняшнее заявление украинского премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА о приглашении в Украину для помощи в разрешении политического кризиса.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сотрудник пресс-службы.

“Мы не имеем на сегодня никаких официальных комментариев по этому вопросу. Возможно, они будут в последующие дни”, - сказал сотрудник пресс-службы.

Он также отказался подтверждать или опровергать факт приглашения В.ЯНУКОВИЧЕМ австрийского канцлера.

Как сообщал УНИАН, сегодня украинский премьер сообщил, что пригласил Федерального канцлера Австрийской республики для участия в консультациях по поводу внутриполитического кризиса в Украине. Также, по словам В.ЯНУКОВИЧА, он обратился к ведущим европейским юристам с просьбой на основе демократического европейского права дать оценку ситуации в Украине. В то же время В.ЯНУКОВИЧ сказал журналистам, что пока не получил ответа от А.ГУЗЕНБАУЭРА