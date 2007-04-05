Ющенко: ни шагу назад

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что не отменит свой указ о роспуске Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая сегодня заседание Совета национальной безопасности и обороны.

«Я не сделаю ни одного шага для отмены указа», - подчеркнул Президент.

В.ЮЩЕНКО в очередной раз напомнил мотивы, которые вынудили его принять решение о роспуске парламента.

Он отметил, что порядок формирования коалиции нарушает Конституцию. Кроме того, заявления о том, что до 1 мая будет сформировано большинство в 300 голосов, В.ЮЩЕНКО назвал политической коррупцией. В целом весь этот процесс формирования большинства Президент назвал ревизией результатов выборов и путем к узурпации власти.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что он как Президент был обязан принять решение о роспуске парламента. Он также сказал, что это был обдуманный шаг как гражданина.

Также Президент настаивает, что его указ отвечает Конституции. При этом он отметил, что не шел на политические интриги, и принимал решение, не руководствуясь выгодой для той или иной стороны. «Я считал, что есть угроза правам и свободам людей», - подчеркнул он. В.ЮЩЕНКО призвал все ветви власти найти демократический выход из политического кризиса.

В.ЮЩЕНКО отметил, что не хотел бы, чтобы предметом обсуждения на сегодняшнем заседании СНБО была правовая сторона указа, а стороны обсудили вопросы организации досрочных выборов.