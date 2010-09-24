Ющенко: выборы проиграл я

Экс-президент Виктор Ющенко признал, что на выборах 2010 года проиграл персонально он, а не партия "Наша Украина".

Об этом Ющенко сказал на съезде партии в пятницу, пишет Украинская правда.

"В 2010 году проиграл конкретный человек, проиграл я. И точка. Я хочу сказать, что не проиграли вы, не проиграли миллионы украинцев", - заявил он.

По словам экс-президента, на последних выборах президента ему пришлось бороться "к сожалению, на два фронта - и оба восточные".

"Суммарное поражение национально-демократических сил имеет исключительно внутреннюю причину. Национально-демократические силы проиграли не оппонентам, а себе. Мы проиграли раздробленности, которую принес популизм", - сказал Ющенко.