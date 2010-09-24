Янукович пригласил мировых лидеров на конференцию по Чернобылю

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пригласил лидеров государств мира на конференцию «Двадцать пять лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего», которая состоится в апреле 2011 года в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Нью-Йорке на общих дебатах 65-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«На фоне экологических, финансово-экономических и энергетических вызовов все большую актуальность приобретает использование мирного атома. Владение ядерными технологиями - это огромная ответственность перед собственным народом, соседями и всем человечеством», - сказал Президент Украины.

Он напомнил, что в следующем году мир будет отмечать печальную дату - двадцать пятую годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

«Эта трагедия остается для нас открытой раной. Преодоление ее последствий остается серьезным вызовом для международного сообщества, поскольку масштабы существующих проблем требуют привлечения скоординированных усилий всех наших иностранных партнеров в этом деле», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он сообщил, что Украина планирует провести при участии ООН в апреле 2011 года в Киеве Международную конференцию высокого уровня "Двадцать пять лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего". «В повестке дня форума - оценка прогресса в восстановлении и нормализации жизни пострадавших регионов, а также вопросы безопасности использования ядерной энергии. Приглашаю всех к участию в Конференции», - заявил Президент Украины.