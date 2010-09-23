Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ объяснил американской элите, что такое настоящая демократия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с представителями американских политических и деловых кругов, которая состоялась сегодня в Нью-Йорке под эгидой Атлантического совета США.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что «Украина есть и будет составляющей единого демократического пространства в Европе».

«Моя позиция по этому вопросу четкая и понятная: никакие национальные, культурные особенности, никакие политические соображения не могут оправдать нарушений прав и свобод человека», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Президент Украины также выразил мнение, что присутствующим представителям американской элиты будет «интересно узнать», как он понимает демократию.

«Из всех определений мне ближе такое: демократия – это стабильно функционирующие государственные институты, широкие гражданские свободы и справедливость», - объяснил В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, «государство, в котором нарушаются эти принципы, обречено на коррупцию, хаос, правовой произвол или авторитаризм».

«С другой стороны, убежден – основные права человека должны быть неразрывно связаны с обязанностью, а свободы – с ответственностью. Власть должна действовать прозрачно, быть подотчетной гражданам», - резюмировал Президент Украины.