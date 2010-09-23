Королевская предлагает единые правила игры для бизнеса
"Весь процесс займет больше года"
Необходимо установить единые правила игры для представителей бизнеса на всей территории Украины. Об этом заявила Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, представляя в парламенте законопроект «Об осуществлении ускоренного пересмотра регуляторных актов, принятых органами и должностными лицами местного самоуправления, относительно их соответствия принципам государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, по словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, нельзя оставлять нерешенной ситуацию, когда в разных населенных пунктах, по сути, работают различные регуляторные нормы вне правового общегосударственного поля.
Как отметила депутат, в Украине существует проблема несоответствия регуляторных актов, которые были приняты органами и должностными лицами местного самоуправления, принципам государственной регуляторной политики. «Это тормозит реформирование данной сферы и снижает возможности для дальнейших законодательных шагов, направленных на обеспечение экономического развития страны, - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Нельзя оставлять нерешенной ситуацию, когда в разных населенных пунктах, по сути, работают различные регуляторные нормы вне правового общегосударственного поля».
Законопроектом предлагается провести анализ каждого регуляторного акта, принятого органами местного самоуправления, и установить четыре этапа их ускоренного пересмотра: создание общих списков регуляторных актов, принятых местным самоуправлением; проведение анализа; подготовка предложений по его результатам и составление обобщенных результатов с дальнейшим контролем за их приведением в соответствие с принципами государственной регуляторной политики.
«Данная процедура является комплексной и системной. Важно, что предоставляется возможность для повторной экспертизы актов, которая может проводиться специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по вопросам государственной регуляторной политики», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.
По мнению главы Комитета ВР, весь процесс займет более года. «Можно дискутировать о сроках, однако, то, что данный пересмотр крайне необходим украинским предпринимателям не вызывает ни малейших сомнений. Нам необходимо установить единые правила игры для всех представителей бизнеса на всей территории Украины и навести порядок в этой сфере», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.
Справка УНИАН. Сегодня, 23 сентября, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект «Об осуществлении ускоренного пересмотра регуляторных актов, принятых органами и должностными лицами местного самоуправления, относительно их соответствия принципам государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности» (№7030).
Документом предлагается провести анализ каждого регуляторного акта, принятого органами местного самоуправления. Каждый такой акт, согласно нормам, должен быть пересмотрен в 90-дневный срок.
Для организации работы по проведению ускоренного пересмотра регуляторных актов сельскими, поселковыми и городскими головами, а также главами советов различных уровней предлагается создать рабочие комиссии. Органы местного самоуправления обязаны обеспечить участие представителей объединений субъектов хозяйствования, работодателей и общественных организаций в этом процессе. Представители этих организаций также входят в состав рабочей комиссии. Кроме них туда могут войти и представители научных организаций, а также отдельные специалисты.
Документ устанавливает четкие сроки для каждого этапа. Так, на подачу списков устанавливается 7 дней, на создание общих перечней – 10 дней, на анализ – 45 дней, на подготовку предложений – 50 дней, на обобщение результатов – 50 дней, на дополнительный анализ, проведение, при необходимости, повторной экспертизы, а также на анализ обоснования 75 дней, на приведение актов в соответствие с государственной регуляторной политикой – 90 дней. Кроме того, 120 дней выделяется на подачу Совмином Крыма, соответствующими местными госадминистрациями сведенной информации о результатах проведения ускоренного пересмотра регуляторных актов.