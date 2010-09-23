Королевская: малый бизнес замер в ужасе

Малый бизнес в нашей стране стоит на грани исчезновения. Об этом заявила Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, представляя в парламенте законопроект «О введении налоговых каникул для малого бизнеса».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, по мнению депутата, малый бизнес в нашей стране стоит на грани исчезновения. «В 90-е годы бизнесом вынуждены были заняться сотни тысяч людей, в одночасье оставшихся без работы. Они не стали ждать помощи от государства, а на свой страх и риск подались в предприниматели, не только зарабатывая деньги для своей семьи, но и создавая новые рабочие места, - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Фактически – это не бизнесмены в западном понимании этого слова, а самозанятые люди, которые таким образом выживают».

Глава Комитета ВР отметила, что сегодня запуганный малый бизнес замер в ужасе от того, что его ожидает. «Никто не вкладывает деньги в развитие, а после принятия драконовского Налогового кодекса нас ожидает массовое закрытие малых предприятий и выход из бизнеса миллионов людей - страну захлестнет волна «новых безработных», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава парламентского комитета убеждена: «Если немедленно не поддержать малый бизнес – через несколько лет мы получим страну, в которой будет десяток крупных компаний и огромная армия наемных работников, претендующих на социальное пособие. Ни один бюджет такой колоссальной нагрузки не выдержит!».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что в Украине насчитывается менее 75 малых предприятий на 10 тысяч населения. «Не удивительно, что тогда как в развитых странах доля малого бизнеса в ВВП доходит до 70%, Украины сегодня этот показатель не превышает 15% и имеет устойчивую тенденцию к снижению», - отметила она.

По мнению главы парламентского комитета, мощным стимулом для оживления рынков производства и предоставления услуг могут стать налоговые каникулы для малого бизнеса. «Мы предлагаем до 31 декабря 2016 года ввести налоговые каникулы и освободить малый бизнес от налога на добавленную стоимость, налога с доходов физических лиц, фиксированного налога, платы за землю, рыночного сбора, сбора за выдачу разрешений на размещение объектов торговли и сферы услуг, плату за патенты, - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Эти каникулы будут распространяться на тех, кто занимается производством товаров, сельскохозяйственной продукции и ее переработкой, а также предоставлением бытовых услуг населению».

Законопроектом предусмотрено, что эти льготы будут предоставляться не всем, а лишь физическим лицам-предпринимателям, которые проводят хозяйственную деятельность на самостоятельной основе без привлечения нанятых работников.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Верховная Рада Украины отказалась ввести налоговые каникулы для малого бизнеса. За принятие соответствующего законопроекта, внесенного народными депутатами от БЮТ Н.КОРОЛЕВСКОЙ и Евгением СУСЛОВЫМ, проголосовали только 143 народных депутата из 400, зарегистрированных в сессионном зале.