Конференция Фонда «Эффективное управление» и Financial Times

28 сентября 2010 года в Киеве, в InterContinental Hotel, пройдет конференция «Украина: Реформы, Конкурентоспособность, Инвестиции», организованная Фондом «Эффективное управление» в партнерстве с изданием Financial Times.

На конференции соберутся представители высокого ранга органов государственной власти, а также представители украинского и международного частного бизнеса для обсуждения текущего состояния экономики Украины, действий правительства по реализации экономических реформ, инвестиционного потенциала страны, ее отраслей и регионов.

Мероприятие будет проходить в формате активной дискуссии спикеров и аудитории, и состоять из трех дискуссионных секций: 1. Внедрение реформ по улучшению делового климата Украины.

2. Новые отраслевые инвестиционные возможности.

3. Инвестиционная привлекательность регионов Украины.

Откроют конференцию директор Фонда Наталья ИЗОСИМОВА и главный редактор Financial Times в Восточной Европе Нил БАКЛИ. C приветственной речью выступит премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

В результате финансово-экономического кризиса Украина пострадала сильнее, чем другие страны региона, и на сегодняшний день становится очевидным, что докризисные модели быстрого роста уже не эффективны. Именно поэтому участники первой секции будут обсуждать программу реформ, представленных Президентом Украины. Свои аргументы выскажут Сергей ТИГИПКО, Ирина АКИМОВА, Наталья КОРОЛЕВСКАЯ, Борис КРАСНЯНСКИЙ и Мартин РАЙЗЕР. Модератором данной секции выступит Нил БАКЛИ, редактор Financial Times в Восточной Европе.

Инвестиционная привлекательность Украины на сегодняшний день все активнее и профессиональнее обсуждается во всех сферах бизнеса. Конкретные шаги правительства по увеличению притока инвестиций в базовые секторы экономики будут обсуждать спикеры второй секции: Борис КОЛЕСНИКОВ, доктор Дэвид ЛИ, Максим ТИМЧЕНКО, Игорь МИТЮКОВ и Владислав КАСЬКИВ. Модератор дискуссии – Аветик ЧАЛАБЯН, старший партнер международной компании McKinsey&Company.

В связи с замедлением темпов роста экономики и спадом притока инвестиций в 2009-2010 годах власти некоторых регионов пришли к выводу о необходимости реализации программ экономического развития и улучшения инвестиционного климата, разработанных специально для регионов. Для открытой дискуссии в третью секцию приглашены: Андрей САДОВЫЙ, Александр ВИЛКУЛ, Дмитрий ШИМКИВ и Кирилл ДМИТРИЕВ. Модератор дискуссии – Эндрю СВОРТ, партнер компании «Монитор Групп».