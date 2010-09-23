Украине светит крупнейший реприватизационный процесс в истории?

В ближайшее время может повториться крупнейший реприватизационный процесс в истории Украины, сообщает еженедельник «Комментарии:».

По данным издания, еще в начале лета заместитель генерального прокурора Украины подал в Хозяйственный суд Киева иск о признании недействительным дополнительного соглашения к договору купли-продажи акций металлургического комбината «Криворожсталь» в части изменения сроков инвестиционных обязательств покупателя, которые были приняты летом 2009 года. Ответчиками по делу выступают Фонд государственного имущества Украины и компания ArcelorMittal Duisburg GmbH. 26 июля Хозяйственный суд Киева принял дело к рассмотрению и назначил слушание на 15 сентября. Однако в связи со сменой судьи по делу и неявкой сторон заседание перенесено на 1 октября.

Как сообщил «Комментариям:» источник в украинском подразделе ArcelorMittal, на предприятии слышали об иске Генпрокуратуры, однако немецкая компания группы, которая выступает ответчиком, не получала никаких официальных сообщений о начале процесса.

Если процесс закончится в интересах прокуратуры, допускает издание, то у государства будут все шансы добиваться в суде расторжения договора купли-продажи. В пересчете на нынешний курс доллара, как и ранее, покупателю придется возвращать не 5 млрд. дол., а немногим более 3 млрд. дол.. Нынешняя стоимость «Криворожстали» колеблется в пределах 4-5 млрд. дол. В то же время, отмечают «Комментарии:», не исключено, что в компании индийского миллиардера будут пытаться уладить вопрос мирным путем.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GMBH (Германия) в октябре 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО «КГМК «Криворожсталь».

28 октября 2005 года Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотренная большая социально-экологическая программа.

В 2006 году компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более чем 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.