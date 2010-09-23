Киевский губернатор обещает отдать ветеранам 10-летний долг

Глава Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК обещает на протяжении года обеспечить автомобилями всех ветеранов войны, которые стоят в очереди на их получение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на торжествах в селе Вишни по случаю 67-й годовщины освобождения Бориспольского района от немецко-фашистских захватчиков.

«Я приложу все усилия, чтобы на протяжении года все эти люди получили автомобили», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК, отметив, что на протяжении последних почти 10 последних лет, в частности в Бориспольском районе Киевской области, автомобили ветеранам и инвалидам войны не выдавались.

В выступлении перед жителями села губернатор отметил: «К сожалению, за предыдущие десятилетия и в настоящее время государство задолжало перед ветеранами. Сегодня руководство государства и Президент Украины Виктор Федорович ЯНУКОВИЧ лично делают все, чтобы жизнь ветеранов улучшилась».

В своем выступлении А.ПРИСЯЖНЮК не обошел также тему выборов в органы местного самоуправления, которые состоятся 31 октября. Он отметил, что от результатов этих выборов в значительной мере зависит, будут ли в Украине стабильность и социальное развитие, или она опять окажется в упадке и хаосе. По словам А.ПРИСЯЖНЮКА, новая власть прекратила «сортировать» людей «по цвету» и наоборот пытается вовлекать всех профессионалов в работу. «Только те, кто не умеет ничего делать, демагоги, идут в оппозицию», - отметил А.ПРИСЯЖНЮК.

Говоря о бюджета области, губернатор выразил сожаление по поводу того, что финансовые ресурсы пока еще не дают возможности для нормального развития, а лишь поддерживают жизнедеятельность региона. В то же время он выразил надежду, что в следующем году бюджет Киевской области может быть увеличен вдвое.

Также А.ПРИСЯЖНЮК заверил, что власть Киевской области приложит все усилия, чтобы прекратить рост цен на продукты питания.

«Жители Киевской области могут быть уверены, что в области есть власть, она работает и работает для людей», - отметил А.ПРИСЯЖНЮК.

В конце торжеств губернатор вручил ключи от автомобилей «Славута» трем инвалидам войны из сел Вишни, Рогозин и Пролески. В интервью журналистам он сообщил, что до конца этого года еще 20 ветеранов получат автомобили.