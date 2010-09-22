Турчинов думает, что глядя на его допросы, Украина забывает о проблемах

Бывший первый вице-премьер-министр в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО, первый заместитель лидера партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что Служба безопасности Украины вызывает его на допросы, чтобы помешать подготовке его партии к выборам в органы местного самоуправления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня после допроса в СБУ.

«Я снова с удивлением отработал на допросе. Сегодня ставили практически те же вопросы, только несколько перефразированные, что задавали и в прошлый раз. Я не понимаю, какие мотивы меня вызывать на допросы, кроме одного мотива – блокировать возможность работать у нас, в штабе оппозиции, по подготовке к проведению выборов, которые действующая власть пытается максимально фальсифицировать», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он сообщил, что после сегодняшнего допроса ему не изменили статус, и он остается свидетелем по делу о газе «РосУкрЭнерго».

В то же время А.ТУРЧИНОВ отметил, что такими допросами действующая власть пытается отвлечь внимание населения Украины от проблем, существующих в государстве. «Они отвлекают граждан, и это, видимо, главная цель – отвлекать граждан от тех социально-экономических проблем, которые сегодня есть и нарастают, и фактически от того экономического кризиса, который есть уже сегодня вместо улучшения жизни», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

При этом А.ТУРЧИНОВ не исключил, что его и в дальнейшем будут вызывать на допросы в СБУ. «Чем больше мы будем оппонировать режиму, тем чаще нас будут вызывать на допросы», - отметил он.

По его словам, то, что ему приходится тратить время на допросы в СБУ, мешает работе в партии «Батьківщина», и, в частности, подготовке партии к выборам в органы местного самоуправления.