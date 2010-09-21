Украинская диаспора в США протестует против политики Януковича

Представители украинской диаспоры в США объявили о проведении завтра, 22 сентября, в Нью-Йорке акции протеста против политики Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА под лозунгом: «Янукович! Украина не продается».

Как сообщили УНИАН организаторы акции, диаспора планирует провести акцию во время визита В.ЯНУКОВИЧА в США, где он, в частности, будет выступать с речью на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Участники акции надеются привлечь внимание мировой общественности к тревожным признакам потери Украиной независимости.

Украинцы Америки планируют выразить В.ЯНУКОВИЧУ «возмущение его политикой и свою поддержку независимой и самостоятельной Украины, где граждане имеют право свободно выражать собственное мнение, знают и уважают свою культуру и историю».

Украинская диаспора в Америке стремится продемонстрировать миру, что «политика ЯНУКОВИЧА на посту Президента ставит под угрозу национальную идентичность и суверенитет Украины как государства».

«В течение последних месяцев мир стал свидетелем неконституционных действий Президента В. ЯНУКОВИЧА: отрицание Голодомора как акта геноцида, цензура прессы, преследования независимых медиа, узурпация Президентом судебной власти в стране, антиконституционное продление сроков базирования в Украине Черноморского флота РФ», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 30 августа с.г. во время визита В.ЯНУКОВИЧА в Германию в Берлине состоялась акция протеста против сворачивания демократии в Украине. Среди ее участников и организаторов были украинские писатели Ирэна КАРПА и Сергей ЖАДАН, которые вместе с активистами раздавали прохожим листовки против притеснения свободы слова в Украине.

Также в акции приняли участие активисты Союза украинских студентов в Германии. Сам В.ЯНУКОВИЧ с участниками акции протеста не общался.

21-24 сентября В. ЯНУКОВИЧ осуществит рабочий визит в Нью-Йорк, где, в частности, 22 сентября выступит на пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН, 23 сентября он выступит в Атлантическом Совете США и встретится с председателем 65-й сессии Генассамблеи ООН швейцарским политиком Йозефом ДАЙСОМ.

Кроме того, на 23 сентября запланирована встреча В.ЯНУКОВИЧА с премьер-министром Канады Стивеном ХАРПЕРОМ и участие в официальном приеме от имени президента США Барака ОБАМЫ.

Также планируется, что В.ЯНУКОВИЧ встретится с руководством украинских общественных организаций США.