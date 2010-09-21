Яценюк: функция губернатора - префект и не более

Народный депутат, лидер политической партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК считает, что полномочия председателей государственных администраций должны ограничиваться функциями контроля за соблюдением законов.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Черновцах, сообщили УНИАН в пресс службе партии «Фронта Змін».

А.ЯЦЕНЮК выступает за возвращение в областные советы полномочий, которые были добровольно переданы ими областным государственным администрациям. Он отметил, что дискуссия об отсутствии у областных советов полномочий является политически безграмотной, «ведь все полномочия, которые имеют областные государственные администрации, получены ими непосредственно от облсоветов, поскольку последние делегировали эти полномочия добровольно на основании закона о местном самоуправлении».

По его словам, в соответствии с этим законом облсоветам было предоставлено право делегировать свои полномочия, касающиеся бюджета, экономики, финансов, экологии, инфраструктуры и многих других вопросов областным государственным администрациям. “Таким образом, территориальное общины через своих депутатов самостоятельно отказались от своих прав, передали все полномочия человеку, которого назначают из центра. А говорят, что эти полномочия отобрали», - отметил лидер партии «Фронт Змін».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что в Ивано-Франковске, где он побывал перед приездом в Черновцы, было аж три решения облсовета, в результате которых все полномочия сосредоточились в руках губернатора. Он отметил, что, изучая эту ситуацию в Черновицкой области, узнал, что аналогичного решения Черновицкий областной совет не принимал. По его словам, это означает, что “львиная доля полномочий, которые сегодня имеет Черновицкая обладминистрация, незаконны”. “И все решения, которые принимала областная государственная администрация, также незаконны», - подчеркнул он.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, Черновицкий областной совет должен создать исполнительный комитет, который займется решением неотложных вопросов региона.

А.ЯЦЕНЮК сообщил, что направит депутатское обращение в Черновицкую областную госадминистрацию с требованием объяснить, на каком основании ею выполняются полномочия, которые, согласно закону, должен выполнять областной совет.

Он также подчеркнул, что реальное возвращение полномочий областным советам, которые избираются жителями региона, является первейшей задачей «Фронта Змін», которую партия будет решать после победы на выборах. «Мы хотим возвращения полномочий территориальным общинам, силами местных депутатов, не ожидая никого из Киева, без изменений в Конституцию», - добавил лидер «Фронта Змін».

А.ЯЦЕНЮК, говоря о полномочиях председателя областной государственной администрации, который назначается из Киева, сказал: «Пусть рассказывает, как работает налоговая, милиция, вся правоохранительная система, почему не расследуются уголовные дела, почему нарушается закон и правопорядок, почему человек не может добиться справедливости в суде”. “Губернатор должен нести ответственность за то, что из Киева не идет дотация, что центральный бюджет не финансирует важные направления и повышает тарифы. Это - задача председателя областной администрации. Его функция - префект и не больше”, - добавил он.

Как считает А.ЯЦЕНЮК, “территориальная община сама разберется: как распределить деньги, какую улицу асфальтировать, какую школу построить».