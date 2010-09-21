В Нацсовете по ТВ тщательно подбирают слова для запроса Азарову

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в ближайшие дни обратится в Кабинет Министров по поводу возможности проведения повторного конкурса на частоты вещания «5-го канала» и ТВі, предоставление которых Киевский апелляционный административный суд признал незаконным.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Нацсовета по телерадиовещанию Владимир МАНЖОСОВ.

По его словам, Нацсовет еще не направлял запрос в Кабмин, поскольку пытается сформулировать его максимально обстоятельно и полно. Вместе с тем В.МАНЖОСОВ добавил, что этот запрос будет направлен в ближайшие дни.

По словам В.МАНЖОСОВА, Нацсовет находится в постоянном контакте с Кабмином по этому вопросу.

Отвечая на вопрос, известна ли позиция Кабмина по поводу возможности проведения повторного конкурса на частоты, В.МАНЖОСОВ сказал, что поскольку это дело обрело значительную огласку, то оно должно иметь свое логическое завершение, поэтому возможно и можно было бы провести повторный конкурс.

Вместе с тем он добавил, что официальной позиции правительства по этому вопросу еще нет.

Справка УНИАН. 8 июня 2010 года Киевский окружной административный суд полностью удовлетворил исковые требования медиа-холдинга U. А. Inter Media Group, отменив решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания от 27 января 2010 года о результатах конкурса, в соответствии с которым TBi получил 33 частоты, "5-й канал" – 26 частот.

30 августа Киевский апелляционный административный суд подтвердил незаконность решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания о предоставлении частот телеканалам ТВi и "5 канал".

Телеканал ТВі обжаловал это решение в Высшем административном суде Украины.

8 сентября Нацсовет по телерадиовещанию во исполнение постановления Киевского апелляционного административного суда отменил свои предыдущие решения от 27 января 2010 года об определении победителей конкурса и выдаче лицензии на вещание с использованием свободных телеканалов.

В.МАНЖОСОВ заявил, что повторный конкурс на те частоты “5-го канала” и ТВі, предоставление которых Киевский апелляционный административный суд признал незаконным, будет проведен в случае разрешения на это Кабинета Министров Украины.