С 1 января Кинах прочит «очень рискованный этап»

До конца 2010 года консолидированный государственный долг Украины может достигнуть критической отметки – 40% внутреннего валового продукта (ВВП).

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня журналистам президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий КИНАХ.

«По нашим прогнозным расчетам, которые совпадают с расчетами Всемирного банка, экспертов Международного валютного фонда, консолидированный государственный долг как сумма внешнего, внутреннего и гарантированного долга может достичь до 40% ВВП (до конца 2010 года – УНИАН), а это на законодательном уровне граница, которую нельзя переходить, потому что дальше затрагивается вопрос национальной финансовой безопасности, включая обслуживание долговых обязательств», – сказал А.КИНАХ.

По его словам, пик внешних выплат наступает в 2012-2013 годах. Если до этого времени не будут проведены системные реформы по повышению эффективности и конкурентоспособности экономики, то в стране начнутся проблемы.

На сегодняшний день, отметил А.КИНАХ, сохраняются такие риски для правительства, как рост госдолга и желание одномоментного снижения фискальной нагрузки. «Мы можем вступить в очень рискованный этап, когда с 1 января 2011 года мы будем иметь достаточно серьезный государственный долг, большие расходы на его обслуживание, одномоментное снижения налогов, и существенного прогресса в создании благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития экономики не достигнем», – отметил А.КИНАХ.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства финансов, государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 июля т.г. составил 362 млрд. 097 млн. 278,19 тыс. грн., или 45 млрд. 874 млн. 585,47 тыс. долл., что на 6,5% больше показателя на конец июня 2010 года.

Государственный долг Украины на конец июля т.г. составил 267 млрд. 237 млн. 884,9 тыс. грн. (73,8%), или 33 млрд. 856 млн. 722,86 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 153 млрд. 947 млн. 672,08 тыс. грн. (42,52%), или 19 млрд. 503 млн. 835,21 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 113 млрд. 290 млн. 212,82 тыс. грн. (31,29%), или 14 млрд. 352 млн. 887,65 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 94 млрд. 859 млн. 393,29 тыс. грн. (26,2%), или 12 млрд. 017 млн. 862,61 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 81 млрд. 025 млн. 983,8 тыс. грн. (22,38%), или 10 млрд. 265 млн. 289,58 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 13 млрд. 833 млн. 409,49 тыс. грн. (3,82%), или 1 млрд. 752 млн. 573,03 тыс. долл.