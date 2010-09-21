СБУ задержала мэра Немирова - был в межгосударственном розыске

Вчера сотрудники СБУ задержали в поселке Гребенка Киевской области разыскиваемого по обвинению во взяточничестве городского председателя Немирова Винницкой области Виктора КАЧУРА.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, местонахождение В.КАЧУРА установили работники спецслужбы. После задержания он передан милиции с целью доставки следователю прокуратуры Винницкой области и избрания меры пресечения.

Как сообщалось, 24 июня В.КАЧУР был задержан милицией во время получения им 1 млн. 800 тыс. грн. взятки за предоставление разрешения на продажу имущественного комплекса.

20 августа решением Ленинского районного суда Винницы ему была изменена мера пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде, после чего подозреваемый исчез и был объявлен в межгосударственный розыск.