Литвин о выборах: у нас страна и так не работает

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН надеется, что местные выборы 31 октября пройдут честно и демократически.

Об этом он заявил в интервью Киевской областной государственной телерадиокомпании.

"Я надеюсь, верю и буду делать все для того, чтобы у людей было право выбора и чтобы люди вібрали одновременно и разумом, и сердцем, и своими ответственными решениями. Это будет лучшая демократия", - сказал В.ЛИТВИН.

В то же время, по его словам, если будут выборы, "так сказать, нарисованные", по принципу “неважно, кто как голосует, а важно, кто и как подсчитывает”, тогда страна очень много потеряет.

При этом спикер уверен, что в данном вопросе все зависит от людей. "Если люди живут в селе и знают, что они проголосовали за одного человека, а им показывают официальный документ и подписи, что победил кто-то другой, то они должны об этом сказать, и не только проголосовать, но и защитить свой выбор", - сказал В.ЛИТВИН.

Комментируя решение о сокращении сроков избирательной кампании, В.ЛИТВИН отметил, что поддерживает его. "У нас страна и так не работает. Сейчас два месяца избирательный процесс. А если сделать три месяца, то у нас не будут работать три месяца до выборов, три месяца после выборов, а после того как рассядутся, поедут сразу отдыхать, а затем будут готовиться к следующим выборам", - сказал он.