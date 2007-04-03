Мороз: социалисты никого не предавали

Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ настаивает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не имел оснований для подписания Указа о роспуске Верховной Рады.

Об этом идет речь в комментарии А.МОРОЗА о ситуации в государстве, переданном УНИАН пресс-службой ВР.

Как подчеркнул А.МОРОЗ, в 90-й статье Конституции предусмотрены три основания для роспуска - Верховная Рада не может собраться на заседание на протяжении 30 дней, не может за два месяца сформировать коалицию и Кабинет Министров Украины. “Других оснований нет, и только эта статья позволяет Президенту издавать соответствующий Указ”, - сказал председатель ВР.

“Ссылки на другие статьи Конституции, гласящие об ответственности Президента за сохранение суверенитета государства – это выдумки от лукавого, потому что такие же полномочия отнесены к полномочиям Кабинета Министров, к полномочиям Вооруженных сил”, - подчеркнул председатель ВР.

Говоря об аргументе Президента о неконституционного расширения коалиции, О.МОРОЗ заявил, что индивидуальный вход в коалицию не является нарушением Конституции.

В то же время А.МОРОЗ отметил, что “надеяться на соблюдение законов нельзя, и поэтому парламент принял соответствующее Постановление, которое определило характер Указа, и принял это решение до вступления его в силу”.

“Постановление Верховной Рады обязательно для выполнения всеми структурами власти, всеми служащими в Украине. Постановление Верховной Рады Украины не может быть отменено Президентом. Постановление обязательно для Кабинета Министров, и поэтому на своем экстренном заседании вчера ночью он в соответствии с требованиями парламента принял целый ряд решений, обеспечивающих существование исполнительной власти в Украине в рамках, определенных Конституцией”, - подчеркнул А.МОРОЗ.

Также председатель ВР считает, что в обострении политической ситуации заинтересована “руководитель одной из политических сил, которая не довольна распределением властных полномочий после выборов и все время создает эту интригу, добиваясь возможности прийти к власти под определенные гарантии, которые она давала зарубежным и внутренним политическим кругам”.

Вспоминая предвыборную кампанию 2006 года, А.МОРОЗ отметил, что ни один из политиков, ни одна политическая сила не называла возможный состав коалиции. “Мы раз за разом слышим, что сегодня искажаются итоги выборов, обмануты избиратели, потому что они хотели той или иной коалиции. Может, кто-то и хотел. Это правда. Но скажите мне, вы были год назад на выборах, скажите, кто выступал, где вел агитацию о том, что будет создана вот такого состава коалиция?” - спросил председатель ВР.

Более того, по его словам, самая “жестокая борьба велась между блоком Юлии Тимошенко и «Нашей Украиной». Блок Тимошенко обвинял больше всего социалистов”. “А в политическом смысле целый ряд субъектов избирательного права в 2006 году на выборах – и Партия регионов, и «Наша Украина», и Блок Юлии Тимошенко, с точки зрения социалистов, практически ничем не отличаются. Поэтому все разговоры о том, что переход депутата в другую коалицию искажает результаты выборов, обманывает людей и так далее, ничего не стоят”, - подчеркнул А.МОРОЗ.