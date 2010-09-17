Хорошковский просит Турчинова сказать, где он забирает почту

Председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ просит бывшего первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА сообщить точный адрес проживания для вручения повестки на повторный допрос.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ХОРОШКОВСКИЙ сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Да, действительно в момент первого допроса было предложено господину ТУРЧИНОВУ указать тот адрес, где он фактически проживает и берет свою почту. К сожалению, попытки вручить повестку на повторный допрос не дают результата, и наши сотрудники должны объезжать все возможные места, где он может находиться», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что в этом нет «политического террора».

Как сообщал УНИАН, 8 сентября А.ТУРЧИНОВ в качестве свидетеля был на допросе в СБУ в связи с делом компании «РосУкрЭнерго».

Сегодня, 17 сентября, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что сотрудники Службы безопасности Украины разыскивают А.ТУРЧИНОВА, терроризируя его коллег и родственников. Она сообщила, что А.ТУРЧИНОВ в данное время находится в командировке, и все, что мог он рассказать СБУ, он уже рассказал, и добавить ему нечего.

Справка УНИАН. По делу “РосУкрЭнерго” в настоящее время под стражей находятся двое высокопоставленных должностных лиц, которые работали в правительстве Ю.ТИМОШЕНКО, – бывший первый заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО и экс-начальник Государственной таможни Анатолий МАКАРЕНКО.