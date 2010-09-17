Литвин: Украина 2010 года - это не Украина 1996 года

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что сейчас нет оснований для возвращения к редакции Конституции Украины 1996 года.

Об этом он заявил, комментируя дискуссию о возможности отмены политреформы 2004 года и возвращения к Конституции 1996 года, сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады.

«Мы живем по реалиям нынешней Конституции. Сегодня нет оснований говорить о том, что завтра Украина вернется к Конституции 1996 года. И вообще мне трудно представить, как это может произойти. Следовательно, я исхожу из того, что Конституционный Суд всесторонне рассмотрит этот вопрос, в том числе с учетом последствий принятия того или другого решения», - сказал он.

По словам спикера, Конституционный Суд примет такое решение, какое будет считать нужным, но, вместе с тем, его надлежит имплементировать парламенту, “и говорить, что после решения Конституционного Суда мы автоматически получим Конституцию образца 1996 года, абсурдно”.

В.ЛИТВИН отметил, что в случае принятия решения КС, которым он обратит внимание парламента на то, что тот нарушил процедуру, содержащуюся в конституционных предписаниях, и обяжет исправить ситуацию, Верховная Рада обязана это сделать. При этом, сказал спикер, с безусловным соблюдением раздела 13 Конституции, который регламентирует порядок внесения изменений в нее.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что не является сторонником того, чтобы «рассматривать Конституцию исключительно под углом зрения внесения изменений в разделы, которые касаются властных полномочий». По мнению спикера, нуждаются в уточнениях нормы Конституции относительно организации власти на местах в части передачи полномочий и ответственности на местный уровень.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он возвращение Президенту Украины тех полномочий, которые были до конституционной реформы 2004 года, председатель Верховной Рады сказал: «Дело не в голословных утверждениях политиков о поддержке или неподдержке. Главное - поддержка общества».

Вместе с тем, руководитель парламента высказал мнение, что должны быть подкреплены полномочия главы государства в части гарантирования безопасности страны и в части реализации внешней политики. «Одновременно не воспринимаю искусственное разделение исполнительной власти на два центра влияния. Нужно, чтобы был один. Не менее важно понимать, что Украина 2010 года - это не Украина 1996 года и даже не Украина 2004 года. Поэтому говорить об автоматическом возвращении полномочий, по крайней мере, с этой точки зрения, некорректно», - сказал В.ЛИТВИН.