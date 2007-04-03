Многие губернаторы будут избираться в парламент во главе своих партий

Руководители областных государственных администраций договорились, что они не будут возглавлять избирательных штабов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Запорожской ОГА Евгений ЧЕРВОНЕНКО после встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Руководитель Львовской ОГА Петр ОЛИЙНИК добавил, что в случае, если руководители области захотят принять участие в парламентских выборах, они возьмут отпуск.

В то же время заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ, который является членом НСНУ, заметил, что списки партии будут формироваться на региональных конференциях партийных ячеек.

Он подчеркнул, что во многих областях губернаторы возглавят областные ячейки партий, и поэтому они, по его мнению, будут обязательно в списке.