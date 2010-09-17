Сегодня Янукович и Медведев приедут в село на Сумщине
13:16, 17 сентября 2010Политика
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Президенты - в Брянской области
Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ прибыли в Брянскую области РФ, где присоединятся к участникам международного автопробега, который проходит по маршруту Санкт-Петербург - Москва - Киев.
Как передает корреспондент УНИАН, в рамках автопробега В.ЯНУКОВИЧ и Д.МЕДВЕДЕВ торжественно отправятся из поселка Хомутовка Брянской области и, преодолев около 60 км, сегодня после обеда прибудут в Глухов Сумской области.
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