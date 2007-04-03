Если бы выборы состоялись месяц назад (опрос)

В случае проведения в ближайшее время внеочередных парламентских выборов лишь Партия регионов, Блок Юлии Тимошенко, блок „Наша Украина” и Коммунистическая партия уверенно преодолеют трехпроцентный избирательный барьер.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического опроса, который проводился Киевским международным институтом социологии и социологической службой Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Больше всего респондентов (33,5% из числа тех, кто намерен принять участие в выборах) собираются отдать свои голоса за Партию регионов. За БЮТ готовы проголосовать 24,9%, за блок „Наша Украина” - 9,6%, за КПУ - 5,0%.

Такие политические силы, как Блок Наталии Витренко „Народная оппозиция”, Общественное движение „Народная самооборона”, Социалистическая партия Украины, „Народный блок Литвина” сохраняют шанс преодолеть проходной барьер, если их рейтинг хотя бы незначительной мерой вырастет в ходе предвыборной кампании, отметили в Центре Разумкова.

На данное время за Блок Наталии Витренко „Народная оппозиция” готовы отдать голоса 2,5% респондентов, за Гражданское движение „Народная самооборона” - 2,3%, за Социалистическую партию Украины - 2,1%, за „Народный блок Литвина” - 2,0%.

Исследование проводилось с 27 февраля по 16 марта 2007 года по выборке, представляющей взрослое население Украины по региону проживания, типу поселения, возрасту и полу.

Опрос проводился в 954 населенных пунктах (из них 592 городских и 362 сельских поселения). Методом личного интервью опрошены 11 тыс. 114 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 1%.