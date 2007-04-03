”Народная оборона” определилась с силовыми акциями против оппонентов

Общественная организация «Гражданское движение «Народная самооборона» начинает подготовку к досрочным парламентским выборам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Народной самообороны”.

Также «Народная самооборона» призывает своих сторонников и другие политические силы воздержаться от привязки «НС» к уличным акциям в Киеве и регионах.

«Народная самооборона» сейчас не является сторонником решения политических вопросов путем установления палаточных городков под органами государственной власти, привлечения граждан к несанкционированным акциям и применению силовых методов борьбы с оппонентами, подчеркнули в пресс-службе «Народной самообороны».

Как сообщал УНИАН, 31 марта лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО заявлял что «Народная самооборона» готова к формированию единого избирательного списка демократических сил в случае проведения досрочных выборов в Верховную Раду.

«Я знаю свою обязанность, я знаю свое место. Оно будет вместе с вами, в едином списке демократических сил», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО на съезде партии “Народный Союз Наша Украина”.