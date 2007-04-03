Россия предлагает свои услуги в урегулировании кризиса в Украине

Первый замглавы МИД РФ Андрей Денисов заявил, что в Москве готовы принять президента Украины Виктора Ющенко, как только он сможет приехать в Россию с визитом. По его словам, "конкретной даты приезда пока нет". При этом дипломат отметил, что "интерес с обеих сторон к этому визиту сохраняется, поскольку он нужен обеим сторонам".

"Как только обстановка позволит, этот визит состоится", - сказал Денисов. - Депутаты Госдумы РФ активно поддерживают Януковича и Раду

Кроме того, Денисов не исключил, что Россия могла бы выступить посредником в урегулировании внутриполитического кризиса на Украине. "Речь могла бы, наверное, наверное, идти о каком-то посредничестве, если в этом есть необходимость", - заявил Денисов во вторник на брифинге в Москве, отвечая на вопрос о том, на какие шаги могла бы пойти Россия для оказания содействия в урегулировании внутриполитического кризиса на Украине.

Первый замглавы МИД РФ подчеркнул, что "Россия готова ко всему, что могло бы пойти на пользу стабилизации и нормализации политического процесса на Украине".

При этом он отметил, что "привлекать ли к этому или кого угодно другого - это дело , конечно, украинского народа и украинских политиков". "Мы готовы сделать все, что помогло бы пойти на пользу, готовы помогать", - заявил высокопоставленный российский дипломат.

При этом первый замглавы МИДа отметил, что по его мнению, указ президента Украины Виктора Ющенко "не безупречен с точки зрения конституции страны". "Сама ссылка на 90-ю статью в документе отсутствует". "Положение в стране - сложное", - заметил он.

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