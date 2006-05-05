БЮТ, СПУ и Наша Украина не могут поделить временное кресло

Премьер-министр Украины, первый номер списка блока «Нашей Украины» Юрий ЕХАНУРОВ считает, что майские праздники замедлили переговорный процесс относительно создания коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам после завершения встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

«Праздники, наверное, повлияли так, что замедлили события», - сказал, в частности, Ю.ЕХАНУРОВ.

Комментируя свой разговор с Президентом, Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что речь шла о начале работы Верховной Рады, о том, как политические силы будут договариваться о создании коалиции, об общих принципах, о программе действий.

Отвечая на вопрос о проведении первого заседания новоизбранной Верховной Рады, Ю.ЕХАНУРОВ сказал: «Я понимаю, что оно технологически будет готово на 24 (мая)», но добавил, что решение будет принято сегодня в 15-00 (УНИАН: сегодня в 15.00 начнется заседание Рабочей группы депутатов по подготовке первой сессии новой ВР).

В этом контексте премьер добавил, что в 13 часов «коалиция в составе «Нашей Украины», БЮТ и СПУ хотят поговорить об общих позициях».

По его словам, каждая политическая сила предложила свою кандидатуру на председателя Рабочей группы по подготовке первого заседания ВР. По его словам, «Наша Украина» предложила Юрия КЛЮЧКОВСКОГО, СПУ – Ивана БОКИЯ, БЮТ – Александра ТУРЧИНОВА. «Мы попробуем сейчас найти общий язык, чтобы была одна кандидатура», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Отвечая на вопрос о позиции внутри «Нашей Украины» относительно формирования коалиции, Ю.ЕХАНУРОВ заявил: «Внутри блока проблем пока нет. Хотя очень тяжелый механизм согласования позиции, процедуры, которые у нас расписаны, очень тяжелые, с точки зрения технологической работы есть проблемы, достаточно долго принимаются решения».

В то же время на вопрос о позиции Партии регионов в контексте формирования коалиции Ю.ЕХАНУРОВ посоветовал узнать об этом лично у лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, который в 14.00 будет встречаться с Президентом, а после того выйдет к прессе. (УНИАН: сегодня пресс-секретарь Президента Ирина ГЕРАЩЕНКО на брифинге сообщила, что встреча В.ЯНУКОВИЧА с В.ЮЩЕНКО на сегодня не запланирована).

Что касается того, стал ли ближе проект коалиции вместе с Партией регионов, Ю.ЕХАНУРОВ ответил: «К сожалению, статус-кво такой, как и был».

Кроме того, на вопрос, увеличилась ли на сегодня вероятность премьерства Юлии ТИМОШЕНКО, Ю.ЕХАНУРОВ ответил: «Я думаю, что стало дальше. Почему? Нужно же вам что-то сказать».

В целом, по словам Ю.ЕХАНУРОВА, сейчас активно работают рабочие группы, идет разработка программ.