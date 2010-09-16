На пресс-конференцию Немыри по указанию власти не пустили ТВ?

Партия «Батькивщина» заявляет об информационной блокаде, которая усиленно разворачивается администрацией Президента Виктора ЯНУКОВИЧА вокруг этой политической силы.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии.

Свидетельством этого, по словам авторов заявления, является сегодняшняя пресс-конференция заместителя председателя партии «Батькивщина», экс-вице-премьер-министра Григория НЕМЫРИ, на которую по указанию власти не были допущены журналисты ведущих телеканалов, о чем пресс-службе по телефону сообщили сами телевизионщики.

При этом в “Батькивщине” констатируют, что это уже далеко не первый факт создания препятствий администрацией Президента для участия журналистов в мероприятиях, которые проводит партия.

Сегодняшняя пресс-конференция Г.НЕМЫРИ, отмечается в заявлении, была посвящена визиту Юлии ТИМОШЕНКО на саммит Европейской народной партии, которая объединяет ведущих лидеров демократических стран континента.

“В какой-либо европейской стране поездка лидера оппозиции на международное событие такого масштаба имеет большой общественный резонанс и значение, поскольку влияет на имидж и репутацию страны. Однако власть продолжает прятать от людей настоящую реакцию Европы на сворачивание демократических процессов в Украине”, - отметили в “Батькивщине”.

Партия расценивает такие действия по установлению информационной блокады вокруг оппозиции как очередное свидетельство наступления на свободу слова и демократию, и уже в ближайшее время политическое руководство “Батькивщины” предоставит соответствующую информацию международным мониторинговым структурам, отмечается в заявлении.