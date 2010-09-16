На пресс-конференцию Немыри по указанию власти не пустили ТВ?
Партия заявляет об информационной блокаде
Партия «Батькивщина» заявляет об информационной блокаде, которая усиленно разворачивается администрацией Президента Виктора ЯНУКОВИЧА вокруг этой политической силы.
Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии.
Свидетельством этого, по словам авторов заявления, является сегодняшняя пресс-конференция заместителя председателя партии «Батькивщина», экс-вице-премьер-министра Григория НЕМЫРИ, на которую по указанию власти не были допущены журналисты ведущих телеканалов, о чем пресс-службе по телефону сообщили сами телевизионщики.
При этом в “Батькивщине” констатируют, что это уже далеко не первый факт создания препятствий администрацией Президента для участия журналистов в мероприятиях, которые проводит партия.
Сегодняшняя пресс-конференция Г.НЕМЫРИ, отмечается в заявлении, была посвящена визиту Юлии ТИМОШЕНКО на саммит Европейской народной партии, которая объединяет ведущих лидеров демократических стран континента.
“В какой-либо европейской стране поездка лидера оппозиции на международное событие такого масштаба имеет большой общественный резонанс и значение, поскольку влияет на имидж и репутацию страны. Однако власть продолжает прятать от людей настоящую реакцию Европы на сворачивание демократических процессов в Украине”, - отметили в “Батькивщине”.
Партия расценивает такие действия по установлению информационной блокады вокруг оппозиции как очередное свидетельство наступления на свободу слова и демократию, и уже в ближайшее время политическое руководство “Батькивщины” предоставит соответствующую информацию международным мониторинговым структурам, отмечается в заявлении.