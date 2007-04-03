Ющенко поддержали 24 губернатора

Указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины поддержали председатели 24 областных государственных администраций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в соответствующем заявлении, распространенном сегодня пресс-службой Президента Украины.

«Президент Украины в своем обращении четко и прозрачно объяснил мотивацию решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины. Решение непростое, но единственно верное и судьбоносное для украинского народа», - сказано в заявлении.

Председатели облгосадминистраций считают угрозу демократии, которая существует не в политических разговорах, а в реальной жизни, главной причиной решения Президента о роспуске парламента.

По мнению руководителей региональных властей, противостоять этой угрозе можно только законным конституционным путем через досрочные выборы, которые должны вернуть народу контроль над властью.

«Заверяем соотечественников, что в областях созданы все надлежащие условия для реализации демократического волеизъявления избирателей, обеспечения экономической и хозяйственной стабильности. Наша работа демонстрировала и будет демонстрировать в дальнейшем четкое понимание и поддержку решений Президента Украины по построению современной демократической страны», - отмечается в заявлении губернаторов.

Председатели облгосадминистраций подчеркивают, что указы Президента Украины были и будут обязательными для исполнения на всей территории Украины, в том числе и указ Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады. «Нам следует с достоинством сдать этот исторической экзамен, чтобы без стыда смотреть в глаза своим детям», - заявляют председатели облгосадминистраций.

Заявление подписали руководители Киевской, Запорожской, Черкасской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Донецкой, Закарпатской, Волынской, Херсонской, Ривненской, Черновицкой, Харьковской, Винницкой, Днепропетровской и Луганской областей.