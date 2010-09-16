Литвин сознался, что десять лет его жизни «фактически вычеркнуто»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что расследование подтвердило его непричастность к делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Обухове Киевской области.

В.ЛИТВИН отметил: «Расследование подтвердило мою непричастность к этому делу, несмотря на те усилия, которые делались, делаются и будут делаться, чтобы сделать меня едва ли не главным виновником».

Он подчеркнул: «Я не чувствую радости от того, что происходит, потому что я понимаю, что нужно установить истину, а для того, чтобы установить окончательно исчерпывающую истину, нужно выйти за пределы страны, что сделать очень трудно, а возможно, даже и невозможно».

Как отметил В.ЛИТВИН. необходимо дать ответ «на очень важный вопрос: кто организовал прослушивание кабинета главы государства, кто стоял за этим».

По его словам, после этого можно будет дать ответы и на другие вопросы: “кто занимался монтажом, кто занимался прослушиванием и кто после этого разрабатывал следующие сценарии и комбинации”.

В.ЛИТВИН отметил: «Я также понимаю и то, что эти люди очень влиятельны, в том числе, очевидно, и в Украине, и они в эти дни и в последующие дни будут активизировать свою деятельность в том плане, чтобы лишить возможности отвлечь какое-либо переключение внимания на них».

Как сказал председатель ВР, он чувствует «скоординированность этой работы». По его словам, уже сейчас «опять начинаются запросы, разговоры, выступления. Они дергают за ниточки своих марионеток, которые соответствующим образом действуют, но рано или поздно все тайное станет явным».

Комментируя слова одного из журналистов относительно некомфортности для него вопросов о деле Гонгадзе, В.ЛИТВИН отметил, что не чувствует дискомфорта, “но то, что 10 лет жизни фактически вычеркнуто моей, то это только я знаю, особенно, когда ты не знаешь, за что”.