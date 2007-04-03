Ющенко объяснил послам G8 мотивы своего решения

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заверил послов «Большой восьмерки» и представителя Еврокомиссии в Украине, что подписал 2 апреля Указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов, руководствуясь исключительно нормами украинской Конституции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, во время сегодняшней встречи с послами G8 и представителем Еврокомиссии В.ЮЩЕНКО дал оценку политической ситуации в Украине, детально остановился на теме преодоления политического и парламентского кризиса в стране, уделил значительное внимание вопросу проведения внеочередных выборов в Верховную Раду.

«Прежде всего, я хотел бы снять эмоции и ажиотаж вокруг этого вопроса. Я исхожу из того, что Украина идет демократическим путем, и угрозы, возникающие на этом пути, могут преодолеваться исключительно демократическим путем», – сказал В.ЮЩЕНКО. Он особо подчеркнул, что использовал объявление досрочных выборов как сугубо демократический инструмент выхода из кризиса.

Говоря о мотивах своего решения, глава государства констатировал: политический кризис в Украине, безусловно, является следствием кризиса парламентского. Кризис же в Верховной Раде, как и отсутствие конструктивного сотрудничества в парламенте, сложные отношения между большинством и оппозицией, принятие и инициация парламентом ряда законопроектов, не отвечающих Конституции, по убеждению Президента, вызвано нелегитимным путем переформатирования коалиции депутатских фракций.

Он напомнил, что согласно ст.83 Конституции, коалиция должна формироваться исключительно на фракционной основе, и никоим образом не на индивидуальной или групповой, как это происходило в последнее время. Именно такой процесс нес, по мнению Президента, «прямую угрозу волеизъявлению (граждан) и конституционному строю».

Акцент проправительственного большинства на неконституционном переформатировании «выбросил с повестки дня вопросы, которые находятся в плоскости консолидации политических сил парламента», сказал В.ЮЩЕНКО. Вместо формирования национального диалога, обсуждения виденья национальных перспектив развития, поисков понимания, усилия пропроправительственных сил в парламенте и вне его «были направлены на деструктив», сказал Президент. В этом контексте он отметил невыполнение договоренностей, прописанных в Универсале национального единства.

«Убежден, что из-за отсутствия политической воли реализации национальных приоритетов, вследствие практики игнорирования норм Конституции и результатов выборов, в Украине остается доминирующей политика противостояния, а не сотрудничества», – сказал глава государства.

«В данном случае Президент не только имел право принять решение по существу, но был обязан вмешаться и обеспечить прекращение этого антиконституционного процесса. Мое решение основывается исключительно на принципах украинской Конституции, – сказал В.ЮЩЕНКО. – И поэтому подчеркиваю: досрочные парламентские выборы являются корректным политическим способом ответа на ситуацию».

Безусловно, сказал Президент, новые выборы должны быть проведены в четком соответствии с Конституцией. Он отметил, что гарантирует: выборы 27 мая будут демократичными и свободными.

Глава государства продолжит политические консультации с правительством для достижения понимания относительно выполнения указа от 2 апреля. В.ЮЩЕНКО также планирует призвать народ и политиков сохранять спокойствие и вести демократический диалог о проведении честных выборов.

Обращаясь к послам G8, Президент выразил намерение обратиться к руководству их стран о направлении в Украину наблюдателей для обеспечения демократического характера выборов. В.ЮЩЕНКО попросил официально передать высказанные им оценки политических процессов в Украине правительствам государств G8.