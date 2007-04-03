Верховная Рада занялась дорогами

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона Украины “О внесении изменений в Закон Украины „О концессии на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 249 из 255 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Поданным на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроектом предлагается изложить Закон Украины „О концессии на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог” в новой редакции. Предусматривается, что положения новой редакции Закона будут определять особенности строительства (реконструкции, ремонта) и/или эксплуатации автомобильных дорог общего пользования на условиях концессии в интересах национальной экономики. Строительство (реконструкция, ремонт) и/или эксплуатация автомобильных дорог на условиях концессии будет осуществляться, прежде всего, в направлениях международных транспортных коридоров и международных магистралей категории "Е".

Кабинет Министров Украины уполномочивается определять: объекты концессии и утверждать перечень объектов, подлежащих концессии; порядок проведения концессионного конкурса на строительство (реконструкцию, ремонт) и/или эксплуатацию автомобильных дорог.

Концессия будет осуществляться на основании технико-экономического обоснования целесообразности ее проведения. Концессионные платежи вносятся концессионером в соответствии с условиями концессионного договора независимо от результатов хозяйственной деятельности со времени получения концессионером дохода от эксплуатации автомобильной дороги. Концессионные платежи зачисляются в Государственный бюджет Украины и будут использоваться только для финансирования строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования.

Порядок предоставления компенсаций концессионерам убыточных и низкорентабельных объектов концессии а также максимальный размер платы за проезд и порядок возмещения за безоплатный проезд по автомобильным дорогам, которые являются объектами концессии, устанавливаются и утверждаются Кабинетом Министров Украины.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон Украины „О концессии” и Закон Украины „Об автомобильных дорогах”. Изменениями предлагается предусмотреть возможность передачи в концессию объектов права государственной или коммунальной собственности, которые используются для строительства, реконструкции, ремонта и/или эксплуатации путей сообщения (ныне действующая редакция законодательства предусматривает возможность передачи автомобильной дороги в концессию только после ее строительства концессионером). Кроме того, принятие Кабинетом Министров Украины решения об отнесении автомобильной дороги общего пользования к разряду платных, будет осуществляться на основании выводов технико-экономического обоснования.