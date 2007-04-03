Ющенко вывел Мороза из состава СНБО
15:30, 03 апреля 2007Политика
2129
За одного битого- двух небитых
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом вывел председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Текст указа о внесении изменений в указ Президента Украины от 11 сентября 2006 года №749 размещен на официальном сайте Президента.
Вместо этого, в состав СНБО введен начальник Главного управления – командующий внутренними войсками Министерства внутренних дел Украины Александр КИХТЕНКО и первый заместитель председателя Службы безопасности Украины – руководитель Антитеррористического центра при СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter