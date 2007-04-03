Ющенко вывел Мороза из состава СНБО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом вывел председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Текст указа о внесении изменений в указ Президента Украины от 11 сентября 2006 года №749 размещен на официальном сайте Президента.

Вместо этого, в состав СНБО введен начальник Главного управления – командующий внутренними войсками Министерства внутренних дел Украины Александр КИХТЕНКО и первый заместитель председателя Службы безопасности Украины – руководитель Антитеррористического центра при СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.