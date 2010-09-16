Посольство Украины в парижском Ritz погуляло на деньги Стукальского (фото)

14 сентября 2010 года в самой престижной гостинице Парижа «Ритц» состоялся Государственный прием по случаю 19-й годовщины независимости Украины, организованный Посольством Украины во Французской Республике при поддержке компании «Stroyinvest Group of Ukraine» в лице ее владельца Станислава СТУКАЛЬСКОГО.

Об этом УНИАН сообщила пресс-атташе Посольства Украины во Франции Ольга СОБОЛЬ.

В переданном сообщении отмечается, что во время приема Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Александр КУПЧИШИН принял поздравления с национальным праздником Украины от представителей дипкорпуса, аккредитованных в Париже, французских высокопоставленных лиц, членов межпарламентской группы дружбы Национального Собрания Франции и Группы дружбы «Франция-Украина» Сената Республики, представителей деловых кругов страны, деятелей культуры и искусств, представителей ведущих французских СМИ.

Украину с праздником пришли поздравить также французские звезды: известны кутюрье Стефан РОЛЛАН и Жан-Клод ЖИТРУА, актрисы Сара МАРШАЛЬ и Мэри Марг ХЕЛЬГЕНБЕРГЕР, владелец модной марки «Goyard» Ж.-М.СИНЬОЛЬ, представители известных брендов Louis Vuitton, Valentino, Lanvin, La Prairie.

О.СОБОЛЬ сообщила, что на приеме также присутствовали представители деловых и бизнесовых кругов Украины: владелица фитнесс-центра «Кодокан» Светлана СУРКИС (дочка президента Федерации футбола Украины Григория СУРКИСА и жена С.СТУКАЛЬСКОГО – УНИАН), партнер группы «Ашан» в Украине Сергей ОСИПЕНКО, бизнесмены Олег ВЕЧЕРОВ и Виталий МУХАРОВСКИЙ.

Во время приема, по словам пресс-атташе, «гости имели возможность оценить экспозицию ювелирных украшений Татьяны КОНДРАТЮК, выполненных в стиле традиционных украинских орнаментов».

Развлекала гостей украинская певица КАМАЛИЯ, которая исполнила Национальный гимн Украины.

Согласно сообщению, «приглашенным предлагались изысканные блюда, приготовленные шефом-повар ресторана «Эспадон», отмеченного двумя звездами «Michelin», а также традиционные блюда украинской кухни».

Как сообщила О.СОБОЛЬ, во время приема демонстрировался официальный видео-ролик УЕФА о проведении Чемпионата Европы по футболу 2012 года в Украине и Польше.

Гости отмечали растущий позитивный имидж Украины в Европе и выражали надежду на последующее плодотворное развитие украинско-французских отношений в разных сферах.