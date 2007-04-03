Ющенко на раз-два разобрался с постановлением Кабмина

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом остановил действие постановления Кабинета Министров от 3 апреля 2007 года № 595 как не отвечающее Конституции Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В то же время Президент обратился в Конституционный Суд с представлением относительно конституционности этого постановления.

Как сообщалось, сегодня, 3 апреля, Кабинет Министров принял постановление № 595 «О безотлагательных мероприятиях по обеспечению выполнения постановлений Верховной Рады Украины от 2 апреля 2007 г. № 3418–V «О предотвращении действий, которые угрожают конституционному правопорядку, общественному спокойствию и стабильности в Украине» и № 3421–V «О политической ситуации в Украине, связанной с объявлением Указа Президента Украины от 2 апреля 2007 г. «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины».

Этим постановлением правительство, в частности, поддержало постановление Верховной Рады о незаконности указа Президента о роспуске парламента.

Также правительство этим постановлением поручило МВД обеспечить соблюдение общественного порядка и охраны техногенно опасных объектов и объектов жизнеобеспечения населения.

Кроме того, правительство запретило Министерству финансов выделение средств на досрочные выборы.