Ющенко просит Януковича не прятаться за Мороза

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время встречи с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ отметил, что правительство не является политической силой и не может прикрываться решением Верховной Рады в вопросе обеспечения финансирования внеочередных выборов.

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, В.ЮЩЕНКО отметил, что действующий на сегодня состав Центральной избирательной комиссии доказал, что способен организовать демократические выборы. Возвращение же предыдущего состава ЦИК, подчеркнул Президент, признанного в судебном порядке причастным к фальсификациям выборов-2004, является не только незаконным, но и аморальным.

Глава государства отметил, что правительство не является политической силой и не может прикрываться решением Верховной Рады, а в соответствии с указом о роспуске парламента должно осуществить надлежащие шаги для обеспечения деятельности ЦИК.

В.ЮЩЕНКО отметил, что в соответствии с Конституцией Украины, указы Президента являются обязательными к исполнению на территории Украины.

Он также заявил, что как Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины не допустит силового сценария развития ситуации. «Мирные выступления граждан свидетельствуют о росте уровня демократии в нашей стране. Вы это публично признали, так будьте искренними до конца», – подчеркнул Президент.

Как сообщал УНИАН, Президент В.ЮЩЕНКО 2 апреля подписал указ о прекращении полномочий парламента. Согласно документу, внеочередные выборы в ВР состоятся 27 мая.

В тот же день Верховная Рада постановлением «О политической ситуации, возникшей в связи с принятием неконституционного указа Президента о досрочном роспуске парламента от 2 апреля 2007 года» запретила Кабинету министров выделять деньги на проведение внеочередных парламентский выборов.

Правительство в свою очередь запретило Министерству финансов выделять средства на проведение внеочередных выборов в Верховную Раду.

Сегодня, 3 апреля, Верховная Рада запретила Национальному банку Украины финансировать мероприятия, предусмотренные указом Президента о роспуске парламента.