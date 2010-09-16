Янукович, получив полномочия Кучмы, перетрясет кабмин Азарова?

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Томенко прочит радикальные перемены
Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что новый состав правительства появится после завершения конституционной реформы.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.
«Незначительные изменения в составе правительства возможны уже в ближайшее время, в то же время радикальное изменения в правительстве произойдут после завершения истории с внесением изменений в Конституцию», - сказал он.
Вместе с тем, по словам Н.ТОМЕНКО, если будет окончательно реализована идея возвращения к Конституции 28 июня 1996 года (после решения Конституционного Суда и соответствующего решения Верховной Рады), появятся два важных обстоятельства. Первым таким обстоятельством вице-спикер определил то, что Президент, а не парламент, будет формировать состав правительства. Н.ТОМЕНКО напомнил, что среди полномочий ВР останется лишь дача согласия на назначение Президентом Украины премьер-министра (ст. 85, п. 12 Конституции 28 июня 1996 г.). Соответственно, ст. 106, п. 9 Конституции 28 июня 1996 г. предусматривает, что именно Президент назначает по представлению премьер-министра членов Кабинета министров Украины.
Вторым обстоятельством Н.ТОМЕНКО назвал ст. 114 Конституции 28 июня 1996 г., которая определяет, что в состав Кабинета министров Украины входят премьер-министр Украины, первый вице-премьер-министр, три вице-премьер-министра, министры.
«Таким образом, если будет реализована модель возвращения к президентско-парламентской республике, сама процедура назначения правительства переходит к Президенту. Кроме того, в правительстве может быть лишь один первый вице-премьер-министр и три вице-премьер-министра. Сегодня, как известно, в правительстве работает один первый вице-премьер-министр и пять вице-премьер-министров», - отметил вице-спикер. Говоря о проблеме отсутствия гуманитарного вице-премьер-министра, Н.ТОМЕНКО сказал, что «именно после того, как будет окончательно определено количество вице-премьеров, можно будет ожидать его появления».