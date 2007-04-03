Ющенко встречается с Януковичем

В Секретариате Президента проходит встреча главы государства Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, ожидается, что после завершения встречи В.ЯНУКОВИЧ сообщит журналистам о ее результатах.

Вместе с тем, как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, окончательное решение о встрече с журналистами В.ЯНУКОВИЧ будет принимать по окончании встречи с В.ЮЩЕНКО.

В то же время лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО отвергает возможность отмены Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО своего Указа о роспуске Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Могу заверить, что у Президента нет никаких намерений ни отступать назад, ни, упаси Господь, отменять указ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что указ Президента о роспуске парламента является легитимным, поскольку он был объявлен в прямом эфире УТ-1.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, никто, кроме Конституционного Суда, не может давать оценку этому указу.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вечером 2 апреля подписал Указ о роспуске украинского парламента.

Верховная Рада в тот же день приняла постановление, в котором заявила об отсутствии у Президента правовых оснований для роспуска парламента, а Кабинет министров Украины поздно ночью принял постановление, которым решил подчиняться только Верховной Раде.

Представители коалиции намерены обратиться в Конституционный Суд с просьбой безотлагательно, не позже 5 дней после публикации Указа Президента о прекращении полномочий парламента, проверить настоящий документ на соответствие Конституции.