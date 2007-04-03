Давыдович не заметил, что остался без зарплаты?

Министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ удивлен заявлением председателя ЦИК Ярослава ДАВЫДОВИЧА о готовности Центральной избирательной комиссии провести досрочные выборы в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам, комментируя результаты встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с председателем ЦИК Я.ДАВЫДОВИЧЕМ.

«Меня удивляет, что Я.ДАВЫДОВИЧ не понял реальных правовых последствий решения, которое было принято вчера», - сказал министр.

По его словам, проведение досрочных выборов на сегодняшний день невозможно, поскольку нет легитимного руководства ЦИК.

«Я.ДАВЫДОВИЧУ нужно прочитать законы Украины, начать с Конституции, потом ознакомиться с решениями ВР с тем, чтобы не завершить свою юридическую карьеру таким образом», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Кроме того, по его словам, провести досрочные выборы невозможно еще и потому, что «с сегодняшнего дня вообще отсутствует финансирование ЦИК».

«Но он (Я.ДАВЫДОВИЧ – УНИАН) еще, по-видимому, этого не заметил. Я думаю, что он вернется на работу и узнает об этом», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, вечером 2 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о роспуске парламента. Этим документом выборы в ВР назначены на 27 мая.

Верховная Рада отказалась подчиняться этому решению Президента, а также отменила свои постановления от 8 декабря 2004 года о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии и о назначении нынешнего состава ЦИК во главе с Я.ДАВЫДОВИЧЕМ (УНИАН: согласно статье 85 Конституции Украины, Верховная Рада назначает на должности и освобождает от должностей членов Центральной избирательной комиссии по представлению Президента Украины).

Сегодня, 3 апреля, Я.ДАВЫДОВИЧ заверил Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в готовности провести внеочередные выборы Верховной Рады в определенный законом срок.