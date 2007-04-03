Ющенко продолжит ”войну указов”?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой в ближайшее время провести проверку законности решений, принятых Верховной Радой после обнародования Указа Президента о досрочном прекращении полномочий парламента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он заявил сегодня на встрече с руководителями силовых министерств и ведомств.

«Сегодня я подпишу Указ об отмене постановления правительства, принятого в ночь с понедельника на вторник. Сегодня будут проводиться и другие соответствующие судебные иски к тем действиям, которые произошли в парламенте и правительстве, носящие незаконный, антиконституционный характер», - сообщил также Президент.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 2 апреля подписал указ о прекращении полномочий парламента. Согласно документу, внеочередные выборы в ВР состоятся 27 мая 2007 года.

Верховная Рада в тот же день приняла постановление, в котором заявила об отсутствии у Президента правовых оснований для роспуска парламента, а Кабинет Министров Украины поздно ночью принял постановление, которым решил подчиняться только Верховной Раде.