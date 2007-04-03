Мороз обвинил Ющенко в покушении

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ отмечает отсутствие юридических оснований для роспуска парламента, и заявляет о продолжении его работы.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на заседании парламента, А.МОРОЗ процитировал три предусмотренных Конституцией основания для роспуска Верховной Рады Президентом, заметив, что ни одно из них на данный момент не может быть использовано.

«Больше никаких оснований Конституция не предусматривает», - сказал А.МОРОЗ. Он также отметил, что все ссылки Президента на статьи Конституции, изложенные в указе о роспуске парламента, никакого отношения к основаниям для роспуска парламента не имеют.

«Это покушение на конституционный правопорядок в Украине», - заявил А.МОРОЗ.

Он также заметил, что законы разрешают персональное вступление депутатов в парламентскую коалицию.

Кроме того, по его словам, такой переход депутатов не искажает выбор народа. «Это надуманные аргументы», - считает А.МОРОЗ.

По словам председателя Верховной Рады, если бы сейчас депутаты согласились на проведение досрочных выборов, был бы создан опасный прецедент игнорирования Конституции тогда, когда это кому-то выгодно.

Именно поэтому, отметил А.МОРОЗ, парламент продолжает свою работу в четком соответствии с Конституцией и регламентом.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вечером 2 апреля подписал Указ о роспуске украинского парламента.

Верховная Рада в тот же день приняла постановление, в котором заявила об отсутствии у Президента правовых оснований для роспуска парламента, а Кабинет министров Украины поздно ночью принял постановление, которым решил подчиняться только Верховной Раде.

Представители коалиции намерені обратиться в Конституционный суд с представлением относительно неконституционности указа Президента.