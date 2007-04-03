Конституционному суду предлагают не ложиться спать

Представители Коалиции национального единства обратились с просьбой к Конституционному Суду работать в круглосуточном режиме для ускорения рассмотрения представления относительно Указа Президента о роспуске Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщила координатор парламентской коалиции, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА.

Она отметила, что ВР вчера приняла решение, согласно которому соответствующее представление должно быть рассмотрено на протяжении пяти дней.

В то же время, по ее словам, все участники коалиции «хотят избежать давления на КС».

Р.БОГАТЫРЁВА выразила уверенность, что Конституционный Суд «примет справедливое решение, которое будет базироваться на конституционных основах».

«Каким оно будет, мы не знаем, но мы готовы дождаться конституционного решения», - сказала Р.БОГАТЫРЁВА.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вечером 2 апреля подписал указ о роспуске украинского парламента.

Верховная Рада в тот же день приняла постановление, в котором заявила об отсутствии у Президента правовых оснований для роспуска парламента, а Кабинет Министров Украины поздно ночью принял постановление, которым решил подчиняться только Верховной Раде.

Представители коалиции намерены обратиться в Конституционный Суд с просьбой безотлагательно, не позже 5 дней после публикации указа Президента о прекращении полномочий парламента, проверить этот документ на соответствие Конституции.